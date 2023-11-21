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اليونيسيف تحذر من "مأساة" صحية ترتسم في غزة بسبب نقص الوقود والمياه

منذ 52 دقيقة
صور من غزة

صور من غزة

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، اليوم الثلاثاء، من أن “مأساة” صحية ترتسم في قطاع غزة بسبب نقص الوقود والمياه.

وقال الناطق باسم يونيسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحافي في جنيف “إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض.. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة”.

وأضاف “ثمة نقص حاد في المياه.. البراز ينتشر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وثمة نقص غير مقبول في المراحيض”.

وشدد الناطق أيضا على أنه من الصعب جدا المحافظة على النظافة الشخصية أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل ضربات وقصفا متواصلا عنيفا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

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