انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال سبتمبر

أظهر مسح الجمعة أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد أقوى توسع له منذ سبعة أشهر في سبتمبر\ ‬أيلول، مدفوعا بارتفاع حاد في الأعمال الجديدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في سبتمبر\أيلول من 53.3 نقطة في أغسطس\آب، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.

ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير شباط، متعافية من أدنى مستوى لها في أربع سنوات والذي سجلته في أغسطس\آب، مع تعزيز الطلب المحلي.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر أيلول من 53.1 في أغسطس\آب.