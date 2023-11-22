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بابا الفاتيكان: الصراع بين إسرائيل وحماس تجاوز حد الحرب ليصبح "إرهابا"

منذ 34 دقيقة
البابا فرنسيس- رويترز

البابا فرنسيس- رويترز

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التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأربعاء بشكل منفصل مع أقارب رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس ومع فلسطينيين عائلاتهم في غزة، وقال إن الصراع تجاوز حد الحرب ليصبح “إرهابا”.

وفي تصريحات غير معدة سلفا الأربعاء في ساحة القديس بطرس بعد وقت قصير من اللقاءات التي جرت في الصباح الباكر بمقر إقامته، قال فرنسيس إنه سمع بشكل مباشر كيف “يعاني كلا الجانبين”.

وفيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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