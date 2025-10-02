بابوا غينيا الجديدة وأستراليا توقعان معاهدة دفاعية لتعزيز الأمن في المحيط الهادئ

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، اليوم الخميس، موافقة بلاده على توقيع معاهدة بوكبوك الدفاعية مع أستراليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ومواجهة التهديدات المتزايدة في المحيط الهادئ، بما في ذلك النفوذ الصيني المتنامي.

وتنص المعاهدة على التزام الطرفين بمساعدة بعضهما في حال تعرض أي منهما لهجوم، كما تتيح لما يصل إلى 10 آلاف من مواطني بابوا غينيا الجديدة الخدمة ضمن قوات الدفاع الأسترالية بموجب ترتيبات ثنائية. وستخضع المعاهدة لاحقًا للتصديق البرلماني في كلا البلدين.

ورحب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بالاتفاقية، مؤكدًا أنها سترفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى تحالف رسمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أستراليا لتوسيع شراكاتها الدفاعية في المنطقة، بعد توقيع الصين اتفاقيات أمنية مع دول محيطية مثل جزر سليمان، وكذلك في ضوء اتفاقية سابقة وقعتها الولايات المتحدة مع بابوا غينيا الجديدة عام 2023.

وأكد مارابيه أن المعاهدة تسمح لكلا الطرفين بالحفاظ على علاقاتهما الدفاعية مع دول أخرى، بما يضمن احترام الالتزامات تجاه أطراف ثالثة.