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"بادرة غير مدرجة في إطار الاتفاق".. حماس تفرج عن رهائن تايلانديين

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2023 6:41 مساءً
معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

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أعلن مصدر مقرب من حماس والسلطات التايلاندية، الجمعة، أن الحركة أفرجت عن رهائن تايلانديين “كبادرة غير مدرجة في إطار الاتفاق الأساسي مع إسرائيل”.

وقال مصدر مقرب من حماس لـ”فرانس برس”: ” تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح”.

على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من الحركة أن “عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس”.

وكان رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين صرح في منشور على موقع “إكس”: “تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا”، بينما أشارت تقارير صحفية أن عدد التايلانديين المفرج عنهم 10.

وأشار الى أن مسؤولي السفارة “في طريقهم لتسلمهم”، مؤكدا أن كشف أسمائهم سيتم في وقت لاحق.

وتؤكد السلطات التايلاندية أن 25 شخصا من رعاياها كانوا ضمن الرهائن، الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ونقلوا الى قطاع غزة.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي نيتسان تشين: “الرهائن التايلانديين الذين قررت حماس إطلاق سراحهم سيتم نقلهم إلى مستشفى أساف هروفيه جنوب شرقي تل أبيب”.

وبدأ صباح الجمعة سريان هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، في اتفاق يتضمن الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف الضحايا قبل أسابيع عدة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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