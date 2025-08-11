باكو وكييف تتحدان ضد موسكو.. إدانة مشتركة لاستهداف روسيا منشآت أذربيجانية في أوكرانيا

أدانت باكو وكييف، غارات جوية روسية استهدفت منشآت تابعة لأذربيجان في أوكرانيا بينها مستودع شركة النفط والغاز الأذربيجانية (سوكار).

جاء ذلك في اتصال جرى بين الرئيسين الأوكراني فولودمير زيلينسكي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، بحسب بيان صادر من الرئاسة الأذربيجانية.

وأكد الزعيمان أن هذه الاعتداءات لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعليق التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا في قطاع الطاقة.

والأربعاء الماضي، استهدفت روسيا مستودع نفط عائد لشركة سوكار الأذربيجانية ومنشآت أخرى تابعة لأذربيجان في أوكرانيا.

وكذلك قصف سلاح الجو الروسي، محطة ضخ بمنطقة أوديسا الأوكرانية تنقل الغاز الأذربيجاني.

وخلال الاتصال نفسه، هنأ زيلينسكي علييف على التقدم المحرز في مسار السلام بين أرمينيا وأذربيجان، واصفاً إيّاه بـ”تاريخي”.

وشكر علييف زيلينسكي على تهانيه، وأكد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين أرمينيا وأذربيجان، وخاصةً الإعلان المشترك الذي تم توقيعه الجمعة، ستساهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، في مارس/ آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان “تعديل الدستور” من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل “مجموعة مينسك”، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.