بالأرقام.. نتائج استطلاع "معاريف" تظهر أزمة ثقة واسعة بالحكومة الإسرائيلية

كشف استطلاع رأي نشرت نتائجه صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم السبت، أن 59 بالمئة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة.

الاستطلاع أجراه مركز “لازار” للأبحاث يومي 13 و14 أغسطس/ آب الجاري لصالح الصحيفة الخاصة، على عينة من 502 شخص يمثلون البالغين في إسرائيل (يهودا وعربا)، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وذكرت “معاريف” حصول نتنياهو على أقل نسبة رضا في الاستطلاع، إذ قال 36 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم راضون عن أداء رئيس الوزراء، بينما أعرب 59 بالمئة عن عدم رضاهم، فيما لم يعبر 5 بالمئة عن رأيهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا عدم رضا 57 بالمئة من الإسرائيليين عن أداء وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مقابل 32 بالمئة فقط عبروا عن رضاهم، و11 بالمئة قالوا إنهم “لا يعرفون”.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الأركان إيال زامير حظي في نتائج الاستطلاع برضا 50 بالمئة من الإسرائيليين، بينما أعرب 34 بالمئة عن عدم رضاهم، ولم يُحدد 16 بالمئة رأيهم بهذا الخصوص.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.