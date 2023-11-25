بالأسماء.. إليكم قائمة الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الدفعة الثانية

كتائب القسام تفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات (السبت 25-11-2023)، ثاني أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:

الأسيرات:

نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس

إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس

عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس

الأشبال:

إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة/ بيت لحم

إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم

يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل

أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة

عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس

أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة

أحمد وليد محمد خشان/ جنين

شاكر علي سالم بلوط /الخليل

وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية

مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين

عبد الهادي عزام محمد كامل

جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة

محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس

عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة

شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا

عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين

محمد طارق سليم حواشين /جنين

صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

وسام مروان عبدالسلام تميمي /رام الله والبيرة

محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس

يزن جبر عبدالجبار الحسنات/ بيت لحم

محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم

قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة

رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين

حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة /قلقيلية

واكد حركة حماس أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته.