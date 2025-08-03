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بالتنسيق مع الأردن.. بلجيكا تبدأ إسقاط المساعدات جواً لغزة

منذ 3 دقائق
مساعدات إنسانية يتم إسقاطها جواً فوق غزة في 27 يوليو 2025. رويترز

مساعدات إنسانية يتم إسقاطها جواً فوق غزة في 27 يوليو 2025. رويترز

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قالت وزارة الدفاع البلجيكية في بيان إن القوات الجوية أسقطت اليوم الأحد أول دفعة من المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • رويترز

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