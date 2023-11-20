بالصور.. وصول مجموعة أولى من الأطفال الخدج إلى مصر بعد إجلائهم من غزة

عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج (ناقصي النمو)، الذين تم إجلاؤهم من مستشفى بقطاع غزة، إلى مصر اليوم الاثنين، لتلقي العلاج، بحسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني والقناة فإن من المتوقع عبور أكثر من عشرين طفلا. وكان الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة حيث توفي العديد من الأطفال وسط انهيار الخدمات الطبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنفاد الوقود.

وأظهرت لقطات بثتها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة أفراد طاقم طبي يرفعون بعناية أطفالا صغارا من سيارة إسعاف ويضعونهم في حضانات متنقلة ثم يدفعونها عبر ساحة سيارات باتجاه سيارات إسعاف أخرى.

وكان الأطفال قد نُقلوا أمس الأحد إلى مستشفى في رفح بجنوب غزة حتى تستقر حالتهم قبل نقلهم إلى مصر.

وفي تصريحات سابقة لسكاي نيوز عربية، قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار يوم الاثنين، إن 32 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج يرجح وصولهم اليوم (الاثنين) الأراضي المصرية.

وأوضح عبد الغفار، أن السلطات الصحية في مصر وضعت كل الترتيبات لاستقبال هؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أنه سيكون في استقبالهم بمعبر رفح البري، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وأضاف أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات القريبة منها وعددا من محافظات القاهرة تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية، سواء كانوا من جرحى القصف الإسرائيلي أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان.