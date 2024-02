بالفيديو.. زيلينسكي يتوعد روسيا: سوف ننتصر

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بتحقيق النصر في الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة “إكس” “أعزائي الشعب العظيم في بلد عظيم، أنا فخور للغاية بكل واحد منكم. أنا معجب بكل واحد منكم. أنا أؤمن بكل واحد منكم. أي شخص عادي يريد أن تنتهي الحرب. لكن لا أحد منا سيسمح بانتهاء أوكرانيا”.

وأضاف “لهذا السبب عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب، فإننا نضيف دائمًا: بشروطنا. ولهذا السبب، إلى جانب كلمة السلام، هناك دائمًا كلمة أخرى: عادل”.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.

That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024