بدعم قوات الاحتلال.. 3 بؤر استيطانية جديدة تهدد الوجود الفلسطيني جنوبي الضفة الغربية

كشفت منظمة حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا 3 بؤر استيطانية جديدة في الخليل جنوبي الضفة وشرعوا بأعمال البنية التحتية فيها.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية)، في بيان إن “مستوطنين وبدعم من قوات الاحتلال، شرعوا في نصب عشرات البيوت المتنقلة (كرفانات) داخل أراضي قرية بيرين شرق الخليل، ما أدى إلى إقامة ثلاث بؤر استعمارية جديدة”.

وأوضحت المنظمة أن هذه البؤر استولت على نحو 6 آلاف و400 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضٍ تتبع قرية بيرين وبلدة بني نعيم ومدينة الخليل.

وأشار البيان إلى أن “المنطقة تتعرض منذ شهرين لحملة استيطانية متصاعدة شملت شق طرق جديدة، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتخريب المزروعات والآبار، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني في المنطقة”.

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 466 اعتداء بالضفة الغربية خلال يوليو/ تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة، مشيرا إلى محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.