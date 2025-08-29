براك: الشرع يسعى لاستقرار سوريا وتهيئة تفاهمات مع المحيط

أشاد المبعوث الأميركي، توم باراك، بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد أنه يثق به ويصدقه.

كما أضاف في مقابلة بودكاست تبث، اليوم الجمعة، كاملة، أن أهداف الشرع اليوم تتماشى مع أهداف وتطلعات الإدارة الأميركية. وقال إن الرئيس السوري يسعى إلى تصفير المشاكل مع دول الجوار السوري، وخلق تفاهمات مع المحيط، وإعادة بلاده إلى مسار جديد من الازدهار والاستقرار.

إلى ذلك، أكد أنه لا “توجد خطة بديلة لسوريا”، وفق تعبيره، داعياً إلى دعم الشرع وفريقه بالموارد والمساءلة وغيرها.

دمشق وتل أبيب

أما عند سؤاله عن العلاقات بين دمشق وتل أبيب، فأوضح براك أن الجانبين التقيا في باريس لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، ثم التقيا لاحقاً في اجتماع ثانٍ، واصفاً الأجواء بالإيجابية.

إلا أنه أشار إلى أن الشرع لا يثق بإسرائيل، مردفاً “لم تعد العديد من البلدان العربية تثق بها بعد ما حصل في غزة”.

لكن براك أوضح أن الشرع مستعد للتفاوض من أجل مصلحة بلاده.

وكان المبعوث الأميركي أكد، الأسبوع الماضي، أن المحادثات بين سوريا وإسرائيل إيجابية لكن الاتفاق بعيد.

في حين أعلن الشرع أن الجانبين يتقدمان في محادثات الاتفاق الأمني، وأوضح حينها أن الاتفاق الذي تجري مناقشته سيرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي تم تحديده عام 1974.

يشار إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان أجرى في 20 أغسطس الجاري، محادثات في باريس مع وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر.

جاء هذا اللقاء نتيجة لجهود وساطة أميركية، حيث ناقش الطرفان خلاله التدابير المشتركة لخفض التوتر في محافظة السويداء، وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا. كما تم التأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لاستئناف اتفاقية عام 1974 بشأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان.