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برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 9:19 مساءً
علم جنوب أفريقيا

علم جنوب أفريقيا

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صوت أعضاء البرلمان في جنوب أفريقيا الثلاثاء لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ويعتبر هذا القرار رمزيا إلى حد كبير إذ إن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامابوسا. ولم يرد متحدث باسم الرئاسة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

لكن رامابوسا وكبار مسؤولي وزارة الخارجية انتقدوا صراحة القيادة الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية المدمرة ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بشأن جرائم حرب محتملة.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق.

واستدعت إسرائيل أمس الأثنين 21\11\2023 سفيرها بجنوب أفريقيا إلى تل أبيب للتشاور قبل التصويت الذي جاء اليوم بموافقة أغلبية بواقع 248 صوتا مقابل 91 صوتا.

تدعم جنوب أفريقيا إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود، وتشبه محنة الفلسطينيين بمعاناة السود الذين كانوا يشكلون الغالبية خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهي مقارنة تنفيها إسرائيل بشدة.

    المصدر :
  • رويترز

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