الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برنامج الأغذية العالمي: 75% من سكان غزة يعانون الجوع وربعهم يواجهون المجاعة

منذ 5 دقائق
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أصدر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، تحذيراً عاجلاً من أن قطاع غزة يواجه شبح المجاعة، محذّراً من أن الوقت يوشك على النفاد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.

أبرز النقاط التي تحدث عنها التحذير:
– 1 من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياماً دون طعام، فيما يعاني 75% من السكان مستويات طارئة من الجوع.
– حوالي 25% من السكان يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، مع نقص حاد في الاحتياجات الغذائية الأساسية.
– البرنامج يؤكد أن الأرقام الأخيرة ترسم وضعاً كارثياً يحمل القطاع إلى حافة الانهيار الغذائي.

تفاصيل الوضع الغذائي:
تشير البيانات الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي إلى تردي الأوضاع الإنسانية في غزة:
– اضطراب الإمدادات الغذائية بفعل القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية وارتفاع أسعار السلع.
– توقف عدد من مراكز التوزيع عن العمل بسبب نقص الوقود والأمن، ما حدّ من قدرة المنظمات على إيصال المساعدات.
– امتداد حالات الجوع لتشمل فئات واسعة من الأطفال والنساء وكبار السن، مع تزايد مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تتراجع مع تحذيرات من الرسوم ونتائج متباينة للشركات
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز
غزة تحت القصف
ستارمر يلوّح بالاعتراف بفلسطين ويشترط على إسرائيل خطوات إنسانية وسياسية
علم فلسطين
غزة تحت القصف
15 دول غربية تطلق مبادرة أممية للاعتراف بفلسطين وتحذر من عزلة إسرائيل

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة