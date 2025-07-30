برنامج الأغذية العالمي: 75% من سكان غزة يعانون الجوع وربعهم يواجهون المجاعة

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

أصدر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، تحذيراً عاجلاً من أن قطاع غزة يواجه شبح المجاعة، محذّراً من أن الوقت يوشك على النفاد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.

أبرز النقاط التي تحدث عنها التحذير:

– 1 من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياماً دون طعام، فيما يعاني 75% من السكان مستويات طارئة من الجوع.

– حوالي 25% من السكان يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، مع نقص حاد في الاحتياجات الغذائية الأساسية.

– البرنامج يؤكد أن الأرقام الأخيرة ترسم وضعاً كارثياً يحمل القطاع إلى حافة الانهيار الغذائي.

تفاصيل الوضع الغذائي:

تشير البيانات الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي إلى تردي الأوضاع الإنسانية في غزة:

– اضطراب الإمدادات الغذائية بفعل القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية وارتفاع أسعار السلع.

– توقف عدد من مراكز التوزيع عن العمل بسبب نقص الوقود والأمن، ما حدّ من قدرة المنظمات على إيصال المساعدات.

– امتداد حالات الجوع لتشمل فئات واسعة من الأطفال والنساء وكبار السن، مع تزايد مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.