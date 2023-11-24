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بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لغزة

منذ 12 دقيقة
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.

وسيلتقي كاميرون بزعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة.

والتقى أمس الخميس 23\11\2023 برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع استمرار القتال بين إسرائيل وحركة حماس قبل بدء سريان هدنة مدتها أربعة أيام وقبل إطلاق سراح 13 امرأة وطفلا إسرائيليا من المحتجزين.

وقال كاميرون في بيان “نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة”.

وتابع قائلا “أنا فخور بأن رحلة جوية بريطانية رابعة تحمل إمدادات حيوية هبطت في مصر اليوم ويمكنني أن أعلن عن تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سيتم إنفاقه على المساعدات الحيوية مثل المأوى والإمدادات الطبية”.

وسيضاعف المبلغ الجديد حجم المساعدات الإضافية التي تعهدت بها بريطانيا لقطاع غزة منذ بدء الصراع في أكتوبر\تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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