بريطانيا تستضيف لقاءً أمنياً لبحث مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس سيلتقيان مع حلفاء أوكرانيين وأوروبيين في بريطانيا اليوم السبت لمناقشة مساعي الرئيس دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل هذا الاجتماع الأمني.

وناقش ستارمر مع زيلينسكي مقترحات ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والروسي في 15 أغسطس آب بألاسكا.

وقال المتحدث “تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي هذا الصباح… عن اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة الذي سيعقد اليوم، والذي يستضيفه وزير الخارجية البريطاني ونائب الرئيس الأمريكي”.

وأضاف “اتفقا على أن هذا الاجتماع سيكون منتدى مهما لمناقشة التقدم نحو تحقيق سلام عادل ودائم”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.