بريطانيا تعين أول رئيسة أساقفة لقيادة كنيسة إنجلترا

عينت بريطانيا سارة مولالي رئيسة أساقفة كانتربري الجديدة، اليوم الجمعة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لتقود كنيسة إنجلترا في تاريخ هذا المنصب الممتد منذ 1400 عام.

وتصبح مولالي بذلك الرئيسة الشرفية أيضا لنحو 85 مليونا من أتباع الكنيسة الإنجيلية في أنحاء العالم. لكن تعيين امرأة من شأنه أن يثير انقسامات لاهوتية أعمق مع بعض الأفرع الأكثر تحفظا للكنيسة في دول أفريقية.

وأتاحت تعديلات دخلت على النظام الأساسي قبل 11 عاما تولي امرأة هذا المنصب.

وبتعيينها رئيسة أساقفة كانتربري، أصبحت مولالي قائدة لأحد مجالات الحياة العامة البريطانية القليلة المتبقية التي اقتصرت من قبل على الرجال.

ومولالي هي الشخصية رقم 106 التي تتولى هذا المنصب.

لكن بالنسبة لأتباع الكنيسة الإنجيلية على مستوى العالم، ويعيش حوالي ثلثيهم في دول مثل نيجيريا وكينيا وأوغندا، يشكل تعيين أول رئيسة أساقفة تسليطا للمزيد من الضوء على اختلافهم مع الكنيسة الأم في إنجلترا.

وبما يعكس مكانة كنيسة إنجلترا، أعلن مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر القرار بموافقة رسمية من الملك تشارلز.

وظلت كنيسة إنجلترا بلا قائد منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد أن استقال جاستن ويلبي بسبب فضيحة تستر على إساءة معاملة أطفال.