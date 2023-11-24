بريطانيا: لا أمان لإسرائيل من دون أمن الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن إسرائيل لن تكون آمنة أبدا ما لم يكن هناك أمن واستقرار للشعب الفلسطيني على المدى الطويل.

وأضاف أن “الخسائر في صفوف المدنيين في غزة مرتفعة للغاية”.

كما حث إسرائيل على اتخاذ “إجراءات صارمة ضد العنف غير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية”.

من جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة تنفيذ الهدنة بين حماس وإسرائيل بالكامل كخطوة أولى لإنهاء الوضع المروع في غزة وتمديدها.

وأكد في تصريحات اليوم الجمعة، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة دون أي شروط.

إلى ذلك قال إنه لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية فقط، مشيراً إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو السلام والأمن.

يذكر أن قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق هدنة لأربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة مع 150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ، الخميس، لكنها أرجئت إلى الجمعة وهو اليوم التاسع والأربعون للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.