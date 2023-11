بسبب تجويع أطفال غزة.. نواب وناشطون أميركيون يضربون عن الطعام

بدأ عدد من النواب والناشطين في الولايات المتحدة الأميركية إضرابًا عن الطعام للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأعلنوا عن ذلك من خارج البيت الأبيض للتأثير على صانعي القرار في الحكومة الأميركية على إنهاء الحرب فورًا.

وأعلن المشاركون في الإضراب ومنهم النائب عن ولاية ديلاوير، مدينة ويلسون أنطون، والنائب عن نيويورك زهران ممداني، والنائب عن أوكلاهوما موري تورنر، والنائب عن فرجينيا سام رسول، والنائب عن ميشيغان أبراهام عياش أنهم سيمتنعون عن الطعام لمدة 5 أيام.

وأشار المشاركون إلى أنهم اختاروا الامتناع عن الطعام، لكونه أقل فعل يستطيعون تقديمه لأطفال ونساء غزة المحاصرين والممنوع عنهم أقل الحقوق وهو الغذاء والماء، واختار النواب هذا المكان كي يلفت الإضراب عن الطعام الانتباه إلى “حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة ورئيسنا وقادة الكونغرس يمولون سياسة التجويع هذه بدعمهم المستمر للاحتلال”.

“We don’t want the ongoing destruction against civilians & we don’t want an illegal Israeli military occupation. The issue of Palestine is the human rights issue of our generation.”@XOAMANI among activists launching hunger strike calling for a ceasefire #FreePalestine pic.twitter.com/wZsMFQL5HG

— #StopCopCity (@ChuckModi1) November 27, 2023