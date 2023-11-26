بسبب سوء الأحوال الجوية.. 400 بلدة في أوكرانيا بدون كهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 400 بلدة في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومع اقتراب الشتاء، تتوقع أوكرانيا أن تزداد الهجمات الروسية على بناها التحتية الحيوية، وخصوصاً منشآت الطاقة، وتخشى وضعاً مشابهاً لما حدث في شتاء 2022 عندما حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية “يشهد جزء كبير من أراضي بلدنا ظروفًا جوية صعبة للغاية”.

وأشار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 400 بلدة في عشر مناطق لا سيّما بجنوب البلاد.

وأضاف “سيعيد مهندسونا إمدادات الكهرباء في أقرب وقت”، في وقت تشهد أوكرانيا درجات حرارة متدنّية وعواصف ثلجية في بعض المناطق.

وتتحدث هيئة التشغيل الوطنية “أوكرينرجو” منذ الخميس عن وضع “صعب” لشبكة الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة.

واضطرت الهيئة إلى اللجوء إلى “مساعدة طارئة” الأربعاء عبر استيراد الكهرباء من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا.

وتعرضت كييف ليل الجمعة-السبت لما وصفته أوكرانيا بأنه أكبر هجوم ليلي بمسيّرات روسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وحرمان عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي.

في أكتوبر، اتهم زيلينسكي روسيا بأنها ستحاول هذا الشتاء “تدمير” شبكة الكهرباء في بلاده، كما فعلت العام الماضي عندما كثفت قصفها للبنى التحتية الأساسية.

وأكّد حينها أنه أبرم “اتفاقات واضحة” مع الأوروبيين للحصول على أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات يطالب بها منذ عدة أشهر.