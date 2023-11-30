بسبب صورة تدعم فلسطين.. تحذير من الاستخبارات الأميركية لموظفيها!

تفاعلت قضية قيام مسؤولة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) CIA، بنشر صورة في صفحتها على فيسبوك تعبر عن تأييدها لفلسطين بعد أسبوعين من عملية طوفان الأقصى، ليصل الأمر بإصدار الوكالة تحذيراً شديد اللهجة لموظفيها.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” إن وكالة الاستخبارات الأميركية بعثت رسالة داخلية لكل موظفيها عبر البريد الإلكتروني، تحذرهم من نشر رسائل سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن البريد الإلكتروني للموظفين كان “مجرد تذكير بالسياسة القائمة”.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز نشرت تقريرا يفيد بأن مسؤولة كبيرة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نشرت صورة في صفحتها بمنصة فيسبوك تعبر عن تأييدها لفلسطين بعد أسبوعين من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه الخطوة تعد تعبيرا نادرا عن موقف سياسي من قبل أحد كبار مسؤولي الاستخبارات تجاه الحرب التي أثارت اعتراضات في صفوف إدارة الرئيس جو بايدن.

وأوضحت أن المسؤولة التي تشغل منصب نائب المدير المساعد لشؤون التحليل في السي آي إيه قامت بتغيير خلفية صفحتها على فيسبوك يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث وضعت صورة رجل يلوح بعلم فلسطين، وهي صورة تكرر استخدامها في مواد تنتقد إسرائيل.