بعد أشهر من التعذيب.. إسرائيل تفرج عن 6 أسرى غزة في حالة صحية مزرية

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن 6 أسرى فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة خلال المعارك البرية المتواصلة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد احتجازهم في ظروف قاسية.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، بوصول 6 أسرى فلسطينيين بعد إفراج الجيش الإسرائيلي عنهم عبر بوابة كيسوفيم جنوب شرق المحافظة الوسطى.

وفي تصريحات صحفية فور وصولهم المستشفى، أفاد الأسرى بأنهم تعرضوا لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، كما تعرضوا لتعذيب إسرائيلي.

ومن بين الأسرى المفرج عنهم نبيل الكحلوت، أحد منتسبي جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وهو من سكان بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدا المعتقلون المفرج عنهم بحالة إنهاك جسدي واضح لحظة وصولهم، وفق المراسل.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن عدد ضئيل من أسرى غزة، تظهر عليهم علامات سوء التغذية والتجويع، فضلا عن إصابات جراء التعذيب الجسدي الشديد داخل السجون الإسرائيلية.

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء عملياتها البرية، بينهم نساء وأطفال وكوادر من الدفاع المدني والصحة، وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

ويؤكد النادي أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.