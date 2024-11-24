بعد أيام من اختفائه.. العثور على جثة الحاخام الاسرائيلي في الامارات!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم العثور على جثة الضابط الإسرائيلي الحاخام تسفي كوغان والذي كان مفقودا في الإمارات. كما أفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تم العثور على جثة تسفي كوغان في الإمارات.

وتعليقاً على الموضوع قال مكتب نتنياهو أن مقتل كوغان “عمل إرهابي شنيع معاد للسامية”.

وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو “دولة إسرائيل ستسخدم كل ما لديها من سبل ليمثل المجرمون المسؤولون عن مقتله أمام العدالة”.

ولم تعلق وزارة الخارجية في الإمارات بعد على نبأ العثور على جثة كوغان الذي يحمل أيضا جنسية مولدوفا.

هذا و أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات بعد العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان.

و قال مكتب نتنياهو في بيان أمس السبت إن السلطات في الإمارات فتحت التحقيق بناء على معلومات تفيد بأن اختفاء كوغان مرتبط “بواقعة إرهابية” دون الخوض في تفاصيل.

وتسفي كوغان، هو أحد ممثلي حركة حباد الدينية اليهودية في الإمارات. ولدى حركة حباد فروع في أرجاء العالم وتركز على إقامة علاقات مع اليهود غير المنتمين لها والعلمانيين أو طوائف يهودية أخرى.

ويظهر الموقع الإلكتروني لفرع الحركة في الإمارات أنه يدعم آلاف الزوار والمقيمين اليهود هناك ويقدم خدمات دينية واجتماعية لليهود في أرجاء منطقة الخليج.

وقال المقر العالمي لحركة حباد في الولايات المتحدة في بيان إن كوغان حاخام يمثل الحركة في الإمارات ومفقود في دبي منذ يوم الخميس.