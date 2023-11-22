الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس.. جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني

منذ ساعتين
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة نور نيوز المرتبطة بأكبر جهاز أمني في إيران الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبدأ جولة في المنطقة بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الوكالة “تتماشى الزيارة مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات النظام الصهيوني على غزة ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المقهورين”.

وسيسافر أمير عبد اللهيان إلى لبنان اليوم الأربعاء 22\11\2023.

وفيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.

    المزيد من أخبار العالم

    نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
    نائب رئيس الوزراء: السوق المحلية في روسيا مزودة بالكامل بالوقود
    فيسبوك
    غزة تحت النار
    "فيسبوك" يوافق على نشر سلسلة إعلانات تدعو لإبادة الفلسطينيين
    ألاسكا
    مقتل 3 أشخاص جراء انهيار أرضي في ألاسكا

    الأكثر قراءة

    استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    عناصر تابعين لحزب الله
    كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟