بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس.. جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني

ذكرت وكالة نور نيوز المرتبطة بأكبر جهاز أمني في إيران الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبدأ جولة في المنطقة بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الوكالة “تتماشى الزيارة مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات النظام الصهيوني على غزة ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المقهورين”.

وسيسافر أمير عبد اللهيان إلى لبنان اليوم الأربعاء 22\11\2023.

وفيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.