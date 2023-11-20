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بعد اتّهامات إسرائيلية.. إيران تنفي تورّطها في احتجاز الحوثي سفينة في البحر الأحمر

منذ ساعة واحدة
سفينة غالاكسي ليدر

سفينة غالاكسي ليدر

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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيلية بتورط طهران في احتجاز الحوثيين سفينة شحن مملوكة لبريطانيين، وتشغلها شركة يابانية في جنوب البحر الأحمر.

وقال كنعاني: “قلنا عدة مرات إن حركات المقاومة في المنطقة تتصرف بشكل مستقل ومن تلقاء نفسها بناء على مصالحها ومصالح شعوبها”، مضيفًا أن المزاعم الإسرائيلية تهدف إلى صرف الانتباه بعيدًا عن “هزيمتها المنكرة” في معركتها ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقالت إسرائيل أمس الأحد إنّ الحادث “عمل إرهابي إيراني” له عواقب على الأمن البحري الدولي.

ويطلق الحوثيون في اليمن، وهم حلفاء لإيران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل تضامنًا مع حركة حماس التي تقاتل في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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