بعد الظهور الثاني لـ”مخلوف”.. استنفار أمني في مدينة اللاذقية والطائرات الحربية تحلق فوق مسقط الأسد

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شهدت مدينة اللاذقية غرب سورياً مساء الأحد انتشاراً أمنياً مكثفاً لعناصر من قوات النظام، وذلك بعد الظهور الثاني لرجل الأعمال وابن خال الأسد “رامي مخلوف”.

وأكدت مصادر محلية أن مجموعات كبيرة من قـ.ـوات النظام انتشرت على مداخل مدينة اللاذقية وفي شارع الكورنيش والشوارع الرئيسية .

حيث قاموا بتوقيف السيارات المدنية والعسكرية والتدقيق على البطاقات الشخصية.

وأضاف المصدر أن طائرات حربية تابعة لقوات النظام حلقت في سماء مدينة اللاذقية في خطوة تعتبر الأولى من نوعها.

بالتزامن مع توجه عشرات السيارات من مدينة “الحفة” باتجاه بلدة “صلنفة” بريف اللاذقية دون معرفة الأسباب.

وتأتي تلك التطورات عقب ظهور “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد” في تسجيل مصور، أعلن فيه عدم انصياعه للأوامر ومعترضاً غلى اعتقال موظفي شركاته من قبل الأجهزة الأمنية .

وفي تسجيله المرئي قال مخلوف: “بدأت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني، وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين لدينا. هل كان أحد يتوقع أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف، اكبر داعم وأكبر خادم وراعي لهذه الأجهزة أثناء الحرب؟. ولكن للأسف بدأت الأمور تنقلب بطريقة مختلفة”.

وطالب بشار الأسد بإيقاف تلك الحملة التي تقام ضده من قبل المحيطين به ويقصد أسماء الأسد حيث وصف تصرفاتها بالمقرفة .

وحذر من منعطف خـطير وعـ.ـقاب إلهي سيلم بهم إن لم يتدخل بشار الأسد لإيقاف تلك الحرب .

وأكد بأنه مؤتمن على أمواله ولن يفرط بها مهما تعرض لتهـ.ـديدات .

ويأتي ذلك الظهور بعد فرض ضريبة تقدر ب230مليار ليرة سورية على شركتي الاتصالات اللتين يملكهما “رامي مخلوف” .