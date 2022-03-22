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بعد حادثة الطائرة.. الإمارات تعزي الصين

22 - مارس - 2022
الامارات

الامارات

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عبّرت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الصين في ضحايا طائرة الركاب المدنية، التي تحطّمت جنوبي الصين، الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصينية، والشعب الصيني، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجليل.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين، وهي من طراز “بوينغ 737″، هوت فجأة وتحطمت في منطقة جبلية، قبل أقل من ساعة من موعد الهبوط المقرر.

وكان على متن الطائرة 132 شخصا، وأقلعت في رحلة داخلية من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغشي عاصمة إقليم قوانغدونغ.

وأكدت شركة طيران شرق الصين سقوط قتلى في حادث الطائرة، وقدمت “تعازيها الحارة بمصرع ركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة”.

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