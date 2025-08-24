بعد حصار دموي.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من المغير بالضفة مخلفًا دمارًا واسعًا

مركبات عسكرية إسرائيلية تجوب الشوارع خلال عملية مداهمة إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية، 24 فبراير/شباط 2025. رويترز

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، من قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مخلفا وراءه دمارا هائلا بعد 3 أيام من حصار مشدد فرضه عليها.

وفور انسحاب القوات الإسرائيلية، خرج الأهالي لتفقد حالة الدمار الهائل التي خلفها العدوان، بخاصة اقتلاع مئات الأشجار من سهولها، بحسب مراسل الأناضول.

وشرع عدد من أهالي قرية المغير بإعادة زراعة أشجار زيتون، اقتلعتها جرافات إسرائيلية في المنطقة الشرقية للقرية.

ورغم الانسحاب من داخل القرية، لا تزال آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية تتمركز في محيطها، وتواصل شق شارع استيطاني جديد.

وخلال أيام الاقتحام، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف للأراضي الزراعية، واقتلعت مئات الأشجار المثمرة، بعضها عمره مئات السنين، كما داهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، في مشهد وصفه سكان القرية بأنه “انتقامي”، وفق مراسل الأناضول.

وشهدت القرية أيضا حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من الأهالي، بينهم رئيس المجلس القروي للقرية، أمين أبو عليا، الذي اعتُقل مساء السبت.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أمين أبو عليا، رئيس مجلس قرية المغير، بعد أن طالبه بتسليم نفسه عند مدخل القرية، وذلك عقب اقتحام منزله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال أبو عليا، في مقطع مصور نشره عبر صفحة مجلس قروي المغير، على منصة شركة “فيسبوك” الأمريكية، إن قوات الجيش اقتحمت منزله لاعتقاله، وعندما لم تجده اعتقلت ابنه وأبلغته بضرورة تسليم نفسه.

وأضاف: “مضطر أن أسلم نفسي (للجيش)، خلال اقتحام المنزل اعتقلوا الولد (ابنه)، وأكدوا ضرورة أن أسلم نفسي، وربطوا حصار القرية بتسليمي نفسي”.

وقال مخاطبا المواطنين بقريته: “أضحي بحريتي لأجلكم، رسالتي لأهلي وإخواني في قرية المغير أنني قدمت ما أستطيع خدمة للبلد دون تمييز”.

والجمعة، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، في بيان، أن “سلطات الاحتلال أصدرت اليوم (الجمعة)، قراراً عسكريًّا يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تصل إلى 297 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي قرية المغير، تحت ذرائع أمنية، خدمة لمشروع الاحتلال والمستوطنين”.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.