بعد خرق إسرائيلي للهدنة.. "القسام" تستهدف جنود الاحتلال بعبوات ناسفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه تم تفعيل ثلاث عبوات ناسفة قرب قواته في غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

في هذا الإطار، كشفت مصادر للجزيرة أنّ جنديين إسرائيليين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة، شمالي قطاع غزة.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية حصول انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمالي غزة.

يأتي ذلك فيما كانت كتائب عز الدين القسام ذكرت -في بيان عبر تلغرام- أنّه “نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة، حدث احتكاك ميداني شمال غزة، وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق”.

وأضافت “أنها ملتزمة بالهدنة ما التزم بها العدو”، ودعت الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة.