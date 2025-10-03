الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
بعد رصد مُسيرات.. تعليق عمليات مطار ميونيخ

منذ 5 دقائق
قال مطار ميونيخ الألماني في وقت مبكر من اليوم الجمعة 3\10\2025 إن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وذكر المطار في بيان أنه حول 15 رحلة أخرى قادمة إلى شتوتجارت ونورمبرج وفيينا وفرانكفورت.

ويعد هذا أحدث اضطراب في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمرك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي.

وقال المطار إن مسؤولي مراقبة الحركة الجوية قلصوا عمليات الطيران في مطار ميونيخ من الساعة 10:18 مساء (2018 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس، قبل تعليقها تماما لاحقا عقب رصد عدة طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

