بعد قرار احتلال غزة.. لابيد يحذر من "كارثة ستجرّ المزيد من الكوارث"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، إن قرار الحكومة الأمنية السيطرة على غزة، “كارثة ستجرّ المزيد من الكوارث”، مشيراً إلى أنه جاء “خلافاً تاماً لرأي الجيش والأجهزة الأمنية، ودون اعتبار لحالة الإرهاق” التي يعانيها الجيش.

وفي تصريح على منصة “إكس”، اتهم لابيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ”جرّ” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى خطوة ستستمر لأشهر، وتؤدي إلى “موت الرهائن، ومقتل العديد من الجنود، وتكبيد دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، والتسبب بأزمات دبلوماسية”.

وأضاف أن “هذا بالضبط ما تريده حماس، أن تنغمس إسرائيل في احتلال بلا هدف، ودون تصور لليوم التالي، وبخطوة عبثية لا يعرف أحد إلى أين ستقود”.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ”هزيمة” حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء.

وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ الجيش الإسرائيلي “يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال”.

وأضاف البيان أنّ “مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – أحياءً وأمواتاً؛ ونزع سلاح قطاع غزة؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

وأكّد البيان أنّ “أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة” التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها “لن تهزم حماس، ولن تُعيد الأسرى”، من دون مزيد من التفاصيل.