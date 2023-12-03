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بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا

منذ 35 دقيقة
كتائب القسام

كتائب القسام

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أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها على تلغرام: “فجر الأحد تم رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرقي جحر الديك”.

وأضاف البيان: “زرعت الحركة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 صباحا تم تفجير العبوات”.

وتابع: “تم إيقاع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، “استهداف قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحماس”.

وأضاف الجيش أن “القائد المدعو وسام فرحات شارك بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر”.

    المصدر :
  • وكالات

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