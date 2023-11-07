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بفضل ارتفاع أسعار النفط.. انكماش عجز ميزانية روسيا خلال أكتوبر

منذ 9 ثواني
وزارة المالية الروسية

وزارة المالية الروسية

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قالت وزارة المالية الروسية الثلاثاء إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر\تشرين الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية.

وبلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتباهى الرئيس فلاديمير بوتين بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وسوف يشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر\أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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