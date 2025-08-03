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بلدية أثينا ترد على السفير الإسرائيلي: لا نقبل دروساً من قتلة المدنيين

منذ 40 دقيقة
الحكومة اليونانية

الحكومة اليونانية

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ندّد رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس، الأحد، بتصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان نوعام كاتس بعدما اتّهمه بـ”عدم تنظيف” العاصمة اليونانية من رسوم الغرافيتي “المعادية للسامية” والتي تسيء إلى مشاعر السياح الإسرائيليين في البلد.

وكتب هاريس دوكاس في منشور على إكس “كسلطة بلدية في المدينة، أثبتنا معارضتنا الشديدة للعنف والتمييز ولا نقبل بدروس في الديموقراطية من هؤلاء الذين يقتلون المدنيين”.

وشدّد دوكاس العضو في الحزب الاشتراكي اليوناني باسوك المنتمي إلى المعارضة على أن “أثينا، وهي عاصمة بلد ديموقراطي، تحترم زوّارها احتراما كاملا وتدعم الحقّ في التعبير الحرّ لمواطنيها”.

وأتى ردّه بعدما قال نوعام كاتس في تصريحات لصحيفة “كاثيميريني” الأحد إن رئيس بلدية أثينا “لا يبذل جهودا كافية لحماية مدينته من الأقلّيات المنظّمة” المسؤولة في نظره عن رسوم الغرافيتي “المعادية للسامية”.

ونقلت الصحيفة المعروفة بخطّها اليميني الوسطي عن السفير الإسرائيلي قوله إن هاريس دوكاس “لا ينظّف المدينة، ما يجعل السياح الإسرائيليين غير مرتاحين”.

وردّ رئيس بلدية أثينا عليه بالقول “من المثير للسخط أن نرى أن سعادة السفير يركّز على الغرافيتي (التي تمّ محوها بطبيعة الحال) فحسب، فيما تجري إبادة لا سابق لها في غزة”.

وشهدت أثينا، كغيرها من العواصم الأوروبية، تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين بمبادرة من اليسار وخصوصا منذ اندلاع الحرب في غزة.

وفي بعض الجزر اليونانية، أثار وصول السفينة السياحية “كراون ايريس” وعلى متنها سياح معظمهم إسرائيليون، احتجاجات كبيرة في الأيام الأخيرة.

وفي حين أعربت حوالي 15 دولة غربية عن نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين ودعت البلدان الأخرى إلى حذو حذوها، تواجه اليونان معضلة في هذا الشأن في ضوء علاقاتها الودّية تاريخيا مع البلدان العربية وتعاونها الحديث العهد مع إسرائيل في مجالات الدفاع والأمن والطاقة.

وعزّزت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس (يمين) الذي يتولّى الحكم منذ 2019 تعاونها مع الدولة العبرية وندّدت مرارا بـ”الأعمال الإرهابية لحماس وغيرها من المجموعات الراديكالية” في غزة، لكن مع التشديد على ضرورة إيصال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني “أزمة إنسانية”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، ازداد عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون اليونان، البلد المتوسّطي القريب من إسرائيل، أو الذين يستثمرون في العقارات، بحسب خبراء.

وأفاد رئيس بلدية أثينا بأن “عدد الإسرائيليين الذين حصلوا على فيزا ذهبية يونانية ارتفع أكثر من 90 % خلال العام الماضي”.

    المصدر :
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