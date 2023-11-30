بلينكن من تل أبيب: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونريدها أن تستمر

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، أن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها في تحرير المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإن الولايات المتحدة تأمل في استمرارها.

وكتب بلينكن على منصة إكس “أسعدني أن أرى وجود أميركي آخر بين الرهائن المحررين في غزة”.

وأضاف “وقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر”.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي بأن الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في الضغط على إسرائيل لتمديد التهدئة يوما آخر.

ثالث زيارة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، اليوم الخميس، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن القادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة التي شهدت قيام المقاتلين في غزة بإطلاق سراح أسرى، وقيام إسرائيل بالإفراج عن فلسطينيين من سجونها، إلى جانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

كما ذكر مسؤول فلسطيني أنه من المتوقع أن يزور بلينكن أيضا الضفة الغربية المحتلة، ومن المرجح أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بلينكن قال في وقت سابق، إنه سيعمل خلال زيارته لإسرائيل على استمرار الهدنة في غزة، مضيفا أن استمرار الهدنة في قطاع غزة يعني دخول المزيد من المساعدات.

يأتي ذلك فيما بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، جهود استعادة المحتجزين والهدنة المؤقتة في غزة.