بلينكن يبحث مستقبل غزة مع وزراء خارجية عرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الجمعة 1-12-2023) إنه اجتمع مع مسؤولين من دول عربية وبحث مستقبل قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء هدنة امتدت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر بلينكن أن محادثات اليوم ركزت على الوضع الحالي في غزة وكيفية إحلال “سلام دائم وآمن”، وذلك قبل استقلال طائرته في ختام ثالث زيارة للمنطقة منذ وقوع هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين بالإضافة إلى ممثلين للسلطة الفلسطينية على هامش مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة كوب28 في دبي.

من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيظل منخرطا بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.

وانتهت الهدنة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة واستؤنفت الحرب.

وأضاف المتحدث أن حماس لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة.