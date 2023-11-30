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بلينكن يحث إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية للحد من العنف بالضفة الغربية

منذ 55 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد (الخميس 30-11-2023) على ضرورة أن تحاسب إسرائيل فورا المستوطنين اليهود المتطرفين المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات الوزارة بعد اجتماع بلينكن مع القادة الإسرائيليين اليوم.

وكان بلينكن قد التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، الخميس.

وقال بلينكن بينما كان في إسرائيل في وقت سابق إن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حققت نتائج وإن الولايات المتحدة تأمل في استمرارها.

    المصدر :
  • رويترز

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