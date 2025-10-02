بوتين: إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكرياً فليحاول

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد “بشكل ساحق” على أي تهديدات ضد روسيا، ملوحا بما وصفها “مواجهة بين الدول من أجل المصالح”، ومؤكدا أن خصوم بلاده “بذلوا قصارى جهدهم” من أجل إخضاعها عبر العقوبات”.

وفي كلمة له اليوم أمام الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” الدولى للحوار المنعقد بمدينة سوتشي، قال بوتين متحديا الغرب “إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول، ونحن نراقب عن كثب عسكرة أوروبا وهذا أمر يتعلق بأمننا”

كما أضاف بوتين إن ليس لديه نية لمهاجمة حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال أن “لكل قوة حدودها وسنرى مواجهة بين الدول من أجل تحقيق المصالح، وخصومنا بذلوا قصارى جهدهم من أجل إخضاعنا عبر العقوبات، لكن جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل”.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الغربية، لكنها لا ترغب في ترك سياسة الإملاءات” مضيفا “لن تكون هناك قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله”.

وفي هذا السياق، قال إن “دولا غربية تحاول فرض هيمنتها المطلقة وأي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن، وقد أظهرنا فعالية في مقاومة التحديات غير المسبوقة”.

وتخوض روسيا حربا على أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وتحتل حوالي خمس مساحة البلاد. ولم يقدم أي من الجانبين حتى الآن تفاصيل دقيقة عن حجم خسائرهما.