بوتين: الاقتصاد العالمي سيعاني من دون النفط الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الاقتصاد العالمي سيعاني من دون نفط بلاده، محذرا من أن أسعار النفط سترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في حالة انقطاع الإمدادات منه.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا والهند والصين على التوقف عن شراء النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وبالرغم من الضغوط الأمريكية تكشف أحدث بيانات تتبع شحنات النفط الخام المنقولة بحراً عن تسجيل الصادرات الروسية أعلى مستوى لها في 16 شهراً كاملاً.

وحتى بعد أشهر من الضغط، لا تُظهر الهند أي علامات على خفض وارداتها، حيث أبلغ المسؤولون واشنطن أن أي خفض كبير في واردات النفط الروسي سيستلزم استبدالها بتدفقات من موردين يخضعون للعقوبات مثل إيران وفنزويلا.

أما الصين، أكبر مشترٍ خارجي حالياً للنفط الروسي، فقد أعلنت عن حرصها على تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو، بدلاً من خفضها. حيث قالت وزارة التجارة في بكين إنها ستدافع عن مصالحها بعد أن حثت الولايات المتحدة مجموعة السبع على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100بالمئة على الدولة الآسيوية.