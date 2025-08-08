بوتين يناقش مع زعماء آسيا تطورات الحرب بعد محادثاته مع واشنطن

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات هاتفية بزعماء كل من الصين والهند وثلاث من الجمهوريات السوفيتية السابقة اليوم الجمعة لإطلاعهم على ما آلت إليه اتصالاته مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

والتقى بوتين بستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موسكو يوم الأربعاء، وبعد ذلك أعلن الكرملين عن إمكان عقد قمة بين بوتين وترامب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ولم يعلن بعد عن مكان الاجتماع أو موعده أو جدول أعماله.

ويسعى ترامب لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وحدد في سبيل ذلك مهلة لموسكو تنتهي اليوم الجمعة للموافقة على إحلال السلام وإلا ستواجه عقوبات جديدة عليها وعلى الدول التي تشتري صادراتها النفطية. والصين والهند أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ بوتين في اتصال هاتفي بأن بكين سعيدة بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسن العلاقات بينهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

والصين داعم رئيسي لروسيا في مواجهتها مع الغرب، كما أنها أكبر شريك تجاري لها. ومن المقرر أن يزور بوتين الصين في سبتمبر أيلول لحضور فعاليات الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

أفاد الكرملين بأن بوتين ناقش أيضا محادثاته مع ويتكوف مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأعلن ترامب خلال الأسبوع الجاري عن فرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على البضائع الهندية لمعاقبة نيودلهي على مشترياتها من النفط الروسي.

قال مودي في منشور منصة إكس “أجريت محادثة جيدة ومفصلة للغاية مع صديقي الرئيس بوتين. شكرته على إطلاعي على آخر التطورات في أوكرانيا”.

وتحدث بوتين أمس الخميس مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي عبر عن “دعم جنوب أفريقيا الكامل لمبادرات السلام التي من شأنها إنهاء الحرب والمساهمة في إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا”.

كما ناقش بوتين اليوم الجمعة نتائج زيارة ويتكوف في اتصالات هاتفية مع حليفه الكسندر لوكاشينكو، رئيس روسيا البيضاء، ومع زعيمي قازاخستان وأوزبكستان.