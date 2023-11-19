بوريل: قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات يجب تنفيذها

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة “قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات… يجب تنفيذها”.

هذا وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأحد إن ثقته تزداد في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووصف التحديات المتبقية أمام ذلك بأنها بسيطة للغاية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الدوحة أن التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق هي أمور عملية ولوجستية فقط.