الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان مشترك لـ27 دولة: معاناة غزة وصلت إلى مستويات "لا يمكن تصورها"

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 4:43 مساءً
أطفال فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

أطفال فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها” داعية إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا “تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.

وأضاف البيان “ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.

ووقع على البيان 27 شريكا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن. رويترز
وزير الخارجية الدنماركي: نعتزم إسقاط مساعدات على غزة
علم إيران
إيران: القبض على 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل في يونيو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
هل يتسنى لترامب السيطرة على واشنطن لمحاربة الجريمة بالمدينة؟

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده