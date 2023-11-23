بيان هام من كتائب القسام حول اتفاق تبادل الأسرى

أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بياناً توضيحياً حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، وأشارت الكتائب إلى ان الاتفاق يشمل ما يلي:

– تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م، 10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.

– تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

– توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

– يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

– يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

– يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

– يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة.

– يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.