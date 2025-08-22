بينهم مسن.. إصابة 4 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية سوسيا جنوبي الخليل بالضفة

جرح 4 فلسطينيين بينهم مسن، مساء يوم الخميس، إثر هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة للأناضول، أن مستوطنين هاجموا تجمعا فلسطينيا في قرية سوسيا، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة، وهاجموا منزل المواطن محمد مخامرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين برضوض وجروح، بالإضافة لإصابة المسن جبريل مخامرة، بجروح في الرأس، وكدمات بجسده.

وأوضح أسامة مخامرة، أن المستوطنين هاجموا أيضا عائلة شتات، في القرية، واعتدوا على أفرادها، وقاموا بتحطيم مركبة محام كان برفقة المواطنين، ويتابع التماسا قدمته العائلة للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع دخول المستوطنين لأراضيها.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار تجمع “عتصيون” الاستيطاني، جنوب مدينة بيت لحم (جنوب)، وأغلقوا الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي القدس والخليل، ورشقوا بالحجارة عددا من المركبات، ما تسبب في إصابة بعضها بأضرار، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 466 اعتداء بالضفة الغربية خلال يوليو/ تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة، مشيرة إلى محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.