الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينهم مسن.. إصابة 4 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية سوسيا جنوبي الخليل بالضفة

منذ 5 دقائق
مستوطنون إسرائيليون

مستوطنون إسرائيليون

A A A
طباعة المقال

جرح 4 فلسطينيين بينهم مسن، مساء يوم الخميس، إثر هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة للأناضول، أن مستوطنين هاجموا تجمعا فلسطينيا في قرية سوسيا، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة، وهاجموا منزل المواطن محمد مخامرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين برضوض وجروح، بالإضافة لإصابة المسن جبريل مخامرة، بجروح في الرأس، وكدمات بجسده.

وأوضح أسامة مخامرة، أن المستوطنين هاجموا أيضا عائلة شتات، في القرية، واعتدوا على أفرادها، وقاموا بتحطيم مركبة محام كان برفقة المواطنين، ويتابع التماسا قدمته العائلة للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع دخول المستوطنين لأراضيها.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار تجمع “عتصيون” الاستيطاني، جنوب مدينة بيت لحم (جنوب)، وأغلقوا الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي القدس والخليل، ورشقوا بالحجارة عددا من المركبات، ما تسبب في إصابة بعضها بأضرار، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 466 اعتداء بالضفة الغربية خلال يوليو/ تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة، مشيرة إلى محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون نازحون يتفقدون الملاجئ التي تضررت خلال عملية عسكرية إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة، 22 يوليو/تموز 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الأمم المتحدة تعلن نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة
مشاهد الدمار من غزة. رويترز.
غزة تحت القصف
داخلية غزة: اجتياح المدينة حكم بالإعدام على 1.2 مليون إنسان
رئيس جنوب السودان سلفا كير
في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.. رئيس جنوب السودان يقيل وزير ماليته

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
الجبهة الجنوبية
بعد الغارات المكثفة على الجنوب.. بيان من الجيش الإسرائيلي