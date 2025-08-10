الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
بينهم 100 طفل.. عدد ضحايا الجوع في غزة يرتفع إلى 217

منذ 16 دقيقة
طبيب يفحص فتاة فلسطينية تعاني من سوء التغذية، أثناء تلقيها العلاج في المستشفى الميداني التابع للمنظمة الطبية الدولية، في دير البلح جنوب قطاع غزة، 22 يونيو 2024. رويترز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الوفيات، بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 217 شخصاً بينهم 100 طفل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب المجاعة، وسوء التغذية بينها طفلان.

استهداف منتظري المساعدات

بينما أعلن مستشفى العودة في النصيرات، أنه استقبل 3 قتلى و3 جرحى، جراء استهداف القوات الإسرائيلية تجمعاً قرب نقطة لتوزيع المساعدات في شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وكان الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المحاصر قد أعلن مقتل 37 شخصا على الأقل أمس بنيران الجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من غزة، بينهم 30 من منتظري المساعدات.

أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية

ويواجه سكان القطاع، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في ظل استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس (آذار) الماضي.

فيما حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في غزة بين شهري مارس ويونيو، نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من واحد من كل 5 أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد، مؤكدة أن استمرار الحصار وتعطيل وصول المساعدات يفاقمان من تدهور الوضع الصحي وفقدان الأرواح.

“مجاعة جماعية”

وقبل نحو أسبوعين حذّرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية من خطر تفشي “مجاعة جماعية” في قطاع غزة المدمر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهراً. وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها “أطباء بلا حدود”، و”منظمة العفو الدولية”، و”أوكسفام إنترناشيونال” وفروع عديدة من منظمتي “أطباء العالم” و”كاريتاس” إنه “مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال”، وفق فرانس برس.

ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عقب هجوم شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أطلقت إسرائيل حملة عسكرية مدمّرة في غزة تسبّبت باستشهاد أكثر من 61369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة معطياتها موثوقة.

  • العربية

