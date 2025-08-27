الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
بينهم 119 طفلاً.. 313 شهيداً بسبب التجويع في غزة!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 1:07 مساءً
طبيب فلسطيني يفحص طفلاً مصاباً بسوء التغذية في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، 7 أغسطس 2025. رويترز

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 10 فلسطينيين بسبب التجويع بينهم طفلان ليرتفع إجمالي شهداء التجويع إلى 313 منهم 119 طفلا.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 467 شاحنة دخلت خلال الأيام الخمسة الماضية من أصل 3 آلاف، ليبلغ عدد الشاحنات التي وصلت خلال 30 يوما ألفين و654 شاحنة، تعرض معظمها للنهب بمساعدة إسرائيل.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 21 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وأكد مستشفى الكويت الميداني استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة في قصف مسيّرة إسرائيلية على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس.

وأشار مجمع ناصر الطبي إلى استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مسيّرة لخيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

وأصيب عدد من النازحين داخل خيامهم جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه منطقة الإقليمي جنوب غربي مدينة خان يونس، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشارت مصادر إعلام محلية إلى أن مقاتلات الاحتلال شنت غارات وسط خان يونس، دون أنباء عن شهداء أو مصابين.

وفي جنوب القطاع أيضا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوب مواصي مدينة رفح حيث ينصب النازحون خيامهم، بحسب المصادر ذاتها.

وفي مدينة غزة، أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف لمسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأكد مستشفى العودة وقوع شهيد وإصابات من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وأفادت الجزيرة بأن غارات الاحتلال دمرت منزلين في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقالت مصادر إعلام محلية إن طائرات الاحتلال شنت غارات على حي التفاح شرق غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي المدينة، كما فجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا في منطقة الزرقا شمالا.

وشمالي القطاع، نسف الجيش الإسرائيلي منازل في جباليا النزلة، وشنت طائراته غارات على منطقة الصفطاوي.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى أمس الثلاثاء.

    المصدر :
  • الجزيرة

