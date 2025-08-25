الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
تاجر المخدرات المكسيكي زامبادا يقر بالذنب في أمريكا بعد استبعاد عقوبة الإعدام

منذ 6 دقائق
محكمة أمريكية

محكمة أمريكية- أرشيفية

أقر تاجر المخدرات المكسيكي السابق إسماعيل “إل مايو” زامبادا، اليوم الاثنين، بالذنب في التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة والتي تتعلق بقيادته لعصابة سينالوا على مدى عشرات الأعوام ولنشاطها في نشر المخدرات في البلاد، بما في ذلك الكوكايين والهيروين والفنتانيل.

واعترف زامبادا، الذي يعتقد أنه شريك مؤسس لكارتل سينالوا المكسيكي، أمام محكمة اتحادية في بروكلين بالتورط في مؤامرة للابتزاز وإدارة مؤسسة إجرامية يتهمها المدعون بمسؤولية استيراد وتوزيع كميات هائلة من المخدرات.

ووجهت إليه هذه التهم نظرا لدوره الذي دام لعشرات الأعوام في قيادة عصابة سينالوا جنبا إلى جنب مع تاجر المخدرات المسجون خواكين “إل تشابو” جوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة في كولورادو.

وأبدى زامبادا موافقته على الاعتراف بالذنب بعد أن أعلنت وزارة العدل خلال الشهر الجاري أنها لن تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام عليه أو على رافائيل كارو كوينتيرو، وهو تاجر مخدرات مكسيكي آخر يبلغ من العمر 70 عاما ويواجه اتهامات من أمريكا.

    المصدر :
  • رويترز

