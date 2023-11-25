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تايلاند تقول إن 20 من مواطنيها ما زالوا محتجزين لدى حماس

منذ 42 دقيقة
الصليب الأحمر نقل الإسرائيليين المفرج عنهم إلى معبر رفح

الصليب الأحمر نقل الإسرائيليين المفرج عنهم إلى معبر رفح

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قالت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم السبت إن 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن أطلقت الحركة سراح عشرة منهم.

وقالت الوزارة في بيان إن التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في تبادل الرهائن الذين احتجزتهم حماس والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية أمس الجمعة 24\11\2023 سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة أن من بين الرهائن التايلانديين المفرج عنهم امرأة. وظهروا جميعا في الصور وهم يرتدون سترات خضراء وبرفقتهم أطباء في مركز طبي في إسرائيل.

وذكرت تقارير سابقة أنه تم إطلاق سراح حوالي 12 تايلانديا. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن إطلاق سراحهم لا علاقة له باتفاق هدنة مع إسرائيل، وهو الأول في الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع، ويتبع مسارا منفصلا من المحادثات مع حماس بوساطة مصر وقطر.

وشكرت الوزارة حكومات قطر وإسرائيل ومصر وإيران وماليزيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر “وكذلك الجهات الأخرى المشاركة في الجهود الهائلة التي أدت إلى هذا الإفراج في الآونة الأخيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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