تباين أداء بورصات الخليج مع تقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية وهبوط النفط

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى الحد من التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن البيانات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة أدت إلى توقع المتعاملين بنسبة 89 بالمئة تقريبا خفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي في أكتوبر تشرين الأول.

وينتظر المستثمرون الآن البيانات الأمريكية المتعلقة بالوظائف الشاغرة ووظائف القطاع الخاص ومؤشر مديري مشتريات التصنيع الذي يصدر عن معهد إدارة التوريدات وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأدلة على قوة الاقتصاد.

وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشكل كبير على أسواق الخليج نظرا لربط معظم عملات هذه الدول بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة إلى 11503 نقاط ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، مدفوعا بصعود سهم مصرف الراجحي 1.8 بالمئة وتقدم سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 3.5 بالمئة.

وقالت شركة دار جلوبال، الذراع الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، أمس الاثنين إنها تعتزم بناء مشروع ترامب بلازا بقيمة مليار دولار في جدة مع توسع أعمال عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج.

وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة (سكاي لينكس كابيتال جروب)، إن انتعاش السوق السعودية قد يستمر بفضل عدة عوامل، منها الأسس القوية للقطاع غير النفطي واحتمال استمرار تيسير السياسة النقدية وتخفيف قواعد تملك الأجانب للشركات المدرجة.

وأضاف “على النقيض من ذلك، تظل حالة الضبابية والتقلبات المستمرة في أسعار النفط عند المستويات الحالية تشكلان خطرا على معنويات السوق الأوسع نطاقا، لا سيما إذا انخفضت الأسعار أكثر من ذلك”.

وقفز المؤشر السعودي 7.5 بالمئة في سبتمبر أيلول 2025، مسجلا أكبر مكاسب شهرية منذ يناير كانون الثاني 2022.

ومع ذلك، انخفض سهم شركة أرامكو السعودية 1.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في الخليج، قبل زيادة أخرى متوقعة في الإنتاج من تحالف أوبك+ ومع استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، مما عزز توقعات السوق بوجود فائض في المعروض.

أما في قطر، صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11002 نقطة مع تقدم سهم بنك قطر الوطني اثنين بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 10015 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.5 بالمئة إلى 5840 نقطة، متأثرا بهبوط بلغ 1.9 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية.

وانخفض مؤشر دبي 3.7 بالمئة في سبتمبر أيلول، مواصلا خسائره الشهرية.

وذكر تقي الدين أن سوق دبي لا تزال في مرحلة تصحيح.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر متقدما 0.8 بالمئة إلى 36670 نقطة، وهو أعلى مستوياته، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس مع استمرار انحسار التضخم.